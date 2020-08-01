شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تدعو المفتى ووزير الأوقاف لحضور جلسة قانون صندوق الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى خلال شهر أغسطس، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ومع استئناف جلسات المجلس المقرر لها 16 أغسطس 2020، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، ويتبقى استكمال مناقشة باقى المواد فى الاجتماعات المقبلة.

وأضاف "العبد"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة طلبت أخذ رأى دار الإفتاء المصرية في مشروع القانون، وأنه سيتم دعوة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحضور اجتماع مناقشة مشروع القانون، للاستماع لاقتراحات التعديلات المقدمة من النواب، ولحسم المواد والانتهاء من المشروع، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، تمهيدا لمناقشته وإصداره، مشيرا إلى أن الأزهر أعلن موافقته على مشروع القانون، وأكد أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.

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ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.