صور.. تعاون بين المرور وإدارة شاطئ بورسعيد لمنع المواطنين من نزول البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم السبت، تعاونًا بين رجال المرور وإدارة الشاطئ، لمنع المواطنين من النزول للبحر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر منقذون تابعون للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بطول الشاطئ، لمنع المواطنين من النزول للبحر، كما جرى حظر دخول الدراجات البخارية والأحصنة والـ"بيتش باجي".

وأشار طارق عثمان، مدير شاطئ بورسعيد، خلال تفقده الأوضاع على الشاطئ، إلى أنه جرى تمركز المنقذين والمشرفين على الشاطئ، لمنع التكدس والتجمعات وتسلل الأطفال والشباب إلى مياه البحر، مؤكدا أنه جرت السيطرة الكاملة على شاطئ بورسعيد وبورفؤاد والجميل، وأن العمل مستمر حتى السابعة مساءً.