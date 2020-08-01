صور.. مدير محمية وادي الريان في الفيوم: مستعدون لاستقبال الزوار

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قال أيمن الواحي، مدير محمية وادي الريان، في محافظة الفيوم، إن بحيرات وادي الريان تبلغ مساحتها حوالي 45 ألف فدان وهى عبارة عن ثلاث بحيرات كان يتوافد على عليها آلاف الزائرين من جميع أنحاء الجمهورية, خاصة وأن المحمية تعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر.

وأوضح أنه جرى استغلال فترة الجائحة لتطوير المنطقة من قبل وزارة البيئة, لتتماشى مع طبيعة المنطقة من الناحية البيئية, إذ جرى إقامة إنشاءات و ممرات و كباري تتماشى مع طبيعة المنطقة, كما جرى إضاءة منطقة الشلالات بكشافات من الطاقة الشمسية, فضلا عن زراعة بعض الأشجار منها النخيل وتطوير الشواطئ بشكل عالمي يفوق المحميات الطبيعية بدول أوروبا وآسيا .

ولفت إلى أن الإقبال لا يزال ضعيفًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين.