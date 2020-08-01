روسيا تعلن بدء تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا -(أ ش أ)
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر أكتوبر المقبل.
وقال موراشكو في حديث خاص أدلى به إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر".
وأوضح المسئول الروسي أنه سيتم بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المدرسون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.
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