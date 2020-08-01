فيتنام تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتنام - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون في فيتنام، اليوم السبت، تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعد يوم من تسجيل أول وفاة على الإطلاق متعلقة بالفيروس، في فيتنام التي تناضل من أجل السيطرة على الانتشار الجديد للفيروس الذي ظهر منذ أسبوع بمدينة "دا نانج" بعد أن سجلت البلاد 99 يوما دون أي انتقال محلي للعدوى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن حالات الوفاة الثلاثة لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بمدينة "دا نانج"، البقعة الساخنة التي سجلت أكثر من مائة حالة إصابة على مدار الأسبوع الماضي.

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وبعد أن أمضى آلاف الأشخاص عطلتهم الصيفية في مدينة "دا نانج" السياحية الشهيرة، يخضعون حاليا لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة هانوي ومدن أخرى في مسعى لكبح انتشار الفيروس.

وشددت مدينة "دا نانج" من إجراءاتها الأمنية وأنشئت نقاط تفتيش إضافية لمنع المواطنين من مغادرة المدينة أو الدخول إليها بعد أن تم وضعها قيد الإغلاق منذ يوم الثلاثاء الماضي.

كما تم إنشاء مستشفى مؤقت في إحدى صالات الرياضة وتم حشد الأطباء من مدن أخرى للمساعدة في التعامل مع جائحة كورونا.