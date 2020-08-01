صور.. غلق كورنيش قناة الاتصال في بورسعيد لليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، متابعتها الميدانية للتأكد من التزام المواطنين بعدم التواجد بكورنيش قناة الاتصال والحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن فريق المتابعة التابع للحي قام بالمرور الميداني على كورنيش قناة الاتصال، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تواجد أي تجمعات للمواطنين، أو أي مظاهر احتفالية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد على أن الكورنيش شهد هدوءا تاما، كما شهد تواجدا مكثفا من الشرطة والأجهزة التنفيذية، وجرى منع عدد من المواطنين حاولوا التواجد، والتنبيه عليهم بالتزام التعليمات التي تطبقها الدولة، حفاظاً سلامتهم وصحتهم.