كوريا الجنوبية تُسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا، وذلك في ظل جهود للحد من حالات العدوى القادمة من الخارج والمحلية.
من بينها 23 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 14 ألفًا و336 حالة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للحد من الأمراض والسيطرة عليها القول، إن حالات الإصابة الجديدة،
وكانت سول قد سجلت أمس 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقد شددت السلطات الصحية منإجراءاتها في ظل مخاوف من استمرار زيادة حالات الإصابة القادمة من الخارج وحالات العدوى المحلية في ظل موسم عطلة الصيف.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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