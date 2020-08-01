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كوريا الجنوبية تُسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا، وذلك في ظل جهود للحد من حالات العدوى القادمة من الخارج والمحلية.


ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للحد من الأمراض والسيطرة عليها القول، إن حالات الإصابة الجديدة،

من بينها 23 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 14 ألفًا و336 حالة.

وكانت سول قد سجلت أمس 36 حالة إصابة جديدة بفيروس .

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وقد شددت السلطات الصحية من

إجراءاتها في ظل مخاوف من استمرار زيادة حالات الإصابة القادمة من الخارج وحالات العدوى المحلية في ظل موسم عطلة الصيف.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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