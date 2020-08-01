اخبار العالم

مصر تواصل الأرقام الإيجابية في وفيات وإصابات كورونا

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس و31 وفاة، انخفاضا من 401 إصابة و46 وفاة أمس.

وهذا أقل عدد إصابات تسجله البلاد منذ الثالث من مايو، عندما سجلت 272 إصابة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالة وفاة”.

Advertisements

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وقبل أيام أعلن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل، مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تواصل الأرقام الإيجابية في وفيات وإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا