إدارة ترامب تشتري 100 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد كورونا

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وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن شركتي أدوية كبيريتين ستزودان الحكومة الأميركية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا، وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المقبلة.

وتدعو الاتفاقية الحكومة الأميركية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية وغلاكسو سميثكلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 50 مليون جرعة أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.

وطبقا لإحصاء لرويترز فقد أصاب فيروس كورونا 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 152 ألف أميركي.

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وتوقعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن يتوفى في المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس، متوقعة أن يزداد عدد حالات الوفاة بشكل أسرع في ولايات آلاباما وكنتاكي ونيوجيرسي ومنطقة بورتوريكو، وتنيسي، وولاية واشنطن.

وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو. وشهدت ولاية إنديانا المجاورة في الغرب الأوسط زيادة بلغت 901 في حالات الإصابة الجديدة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأعلنت 4 ولايات أميركية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة، لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.