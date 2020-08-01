كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدفاع الفرنسية تعلن عن مقتل أحد جنودها في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم السبت، بمقتل عسكري فرنسي خلال عملية صيانة في تشاد إثر انفجار إحدى الآليات.

وقالت الوزارة، إن القوات المسلحة تجري تحقيقا في أسباب الحادث الذي وقع في القاعدة الموجودة في العاصمة التشادية نجامينا، والذي أسفر عن مقتل أندي فيلا من كتيبة المشاة والمتخصص في الأعمال الميكانيكية الكهربائية.

الجدير بالذكر أن فرنسا تمتلك أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل غرب إفريقيا، وذلك في إطار جهود دولية لمحاربة الزمر المسلحة هناك، حيث جعلت من تشاد قاعدة لقواتها لمكافحة الإرهاب.

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من جانب آخر، أعلن مسؤول أمني في التشاد، عن مقتل 10 مدنيين على الأقل وخطف 7 آخرين في هجوم لتنظيم بوكو حرام على قرية في منطقة بحيرة تشاد.

وبعدما ظهرت جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

وأسفر تمرد بوكو حرام عن 36 الف قتيل وتسبب بنزوح نحو مليوني شخص من شمال شرق نيجيريا منذ بدأ العام 2009، وفق الامم المتحدة.