كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اعتقال زعيم طائفة ساهم بتفشي كورونا في سيؤول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم السبت، إن محكمة وافقت على اعتقال مؤسس كنيسة مثيرة للجدل في قلب أكبر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية.

ووافقت محكمة سوون الجزئية، على أمر باعتقال لي مان-هي مؤسس ورئيس كنيسة شينتشيونجي اليسوعية وهي طائفة سرية مرتبطة بأكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بمرض كورونا في كوريا الجنوبية، أو 36% من مجمل حالات الإصابة، طبقاً للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منه.

ولم يرد متحدث باسم الكنيسة على طلب للتعليق، ولم يتسن الوصول لمسؤولي محكمة سوون وممثلي الادعاء للتعليق خارج ساعات العمل.

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وقالت يونهاب، إن الادعاء يشتبه بتآمر لي مع زعماء الطائفة لحجب بعض من بيانات عضوية الطائفة والمعلومات الخاصة بأماكن الاجتماع لدي إبلاغ السلطات الصحية بتلك المعلومات خلال ذروة تفشي المرض المرتبط بالطائفة في فبراير.

ويشتبه أيضاً باختلاس لي (89 عاماً) نحو 5.6 مليار وون (4.69 مليون دولار) من أموال الكنيسة بما في ذلك انفاق نحو خمسة مليارات وون لبناء معتكف وعقد اجتماعات دينية في أبنية للحكومة الإقليمية دون تصريح.

وقالت يونهاب، إن لي اعتقل بشكل مباشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن ظل محتجزاً في مركز اعتقال في انتظار قرار المحكمة.