كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 7 أشخاص إثر تصادم طائرتين في ولاية ألاسكا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرتين خفيفتين في ساعات مبكرة من اليوم، فوق شبه جزيرة كيناي في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت وزارة السلامة العامة في ألاسكا في بيان لها، أنه تم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة يوم الجمعة حوالي الساعة 0830 صباحاً (1630 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مدينة سولدوتنا نحو 100 كيلومتر جنوب غرب أنكوريج.

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ووأضافت الوزارة، أن "إحدى الطائرتين كان بها راكب واحد والطائرة الأخرى كان على متنها ستة أشخاص.

وتوفي جميع الأشخاص باستثناء شخص واحد في مكان الحادث، إلا أنه توفي متأثراً بجروحه أثناء نقله إلى المستشفى المحلي.

وقالت السلطات إن الراكب الوحيد في إحدى الطائرتين كان النائب في الولاية جاري كنوب (67 عاماً)، وكان 4 من الضحايا الآخرين في منتصف العشرينات من العمر.