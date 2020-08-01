طنجة..كورونا تتسبب في إغلاق سوق كاسبراطا لمدة 15 يوما

تسببت حالات إصابة بفيروس كورونا، سجلت بين أصحاب محلات سوق كاسبراطا في إغلاقه لمدة 15 يوما.

وبحسب مصدر مسؤول لـ”اليوم 24″ فإن السلطات المحلية قررت إغلاق السوق، للحد من انتشار “كوفيد-19” بين المرتفقين وأصحاب المحلات التجارية، بعد ظهور بؤرة وبائية داخل السوق.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية، قامت باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، من عملية تعقيم مرافق السوق وحصر لائحة المخالطين.

وكانت بؤر صناعية ومهنية، قد تسببت في ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي بعاصمة البوغاز.

وسجلت طنجة خلال 24 ساعة الماضية 215 إصابة جديدة، و59 حالة شفاء، وحالتي وفاة.