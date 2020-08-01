إصابة تقني في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بطنجة بفيروس كورونا..ومسؤول يوضح لـ”اليوم 24″

أكد مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، اليوم الجمعة، أن مديرية الموارد البشرية و مديرية الشؤون العامة، قامت بتحضير الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف عن الصحفيين والتقنيين بطنجة، و تعقيم المقرات، بعد تأكيد إصابة أحد المستخدمين، بفايروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر ذاته لـ”اليوم 24″ أن الأمر يتعلق بتقني يشتغل بمركز البث كاب سبارطيل، تأكدت إصابته بالفايروس بعد إجرائه كشفا مخبريا.

وأضاف المصدر نفسه، أن طاقم الشركة الوطنية للإذاعة ووالتلفزة بطنجة المتكون من صحافيين، وتقنيين، وإداريين، وفريق القناة التلفزية الاولى، وفريق مركز البث كاب سبارطيل، والمتعاقدين، بالإضافة إلى طاقم حراس الأمن الخاص و طاقم النظافة، قد أجرى الكشف المبكر لفيروس كورونا كوفيد 19 بمقر إذاعة طنجة يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة السابعة مساء.

واسترسل المصدر أن هذه العملية أشرف عليها طاقم المديرية الإقليمية للصحة بطنجة أصيلة، وإلى حدود الساعة لم يتم إخباره بوجود حالات إيجابية بين من تمكنوا من الحضور لإجراء الكشف.