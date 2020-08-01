الاتحاد الأوروبي يحجز 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد “كوفيد-19”

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضد “كوفيد-19” تعمل عليه المجموعة الفرنسية “سانوفي”.

وأوضح البيان أن المفوضية تواصل “مناقشات مكثفة” مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل.

وحسب بروكسيل، فإن العقد مع سانوفي “سيوفر الفرصة لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح”. فقد أتاحت المفاوضات بين المفوضية والمجموعة التوصل إلى اتفاق يضع إطارا لشراء 300 مليون جرعة في حال تم إنتاج لقاح “مأمون وفعال”.

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وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أنه “بالرغم من عدم معرفتنا اليوم لأي لقاح سيكون الأكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإن أوروبا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة. إن ذلك يزيد حظوظنا في الحصول سريعا على علاج فعال في مواجهة الفيروس”.

وقبل ساعات من ذلك، أعلنت سانوفي ومختبر غلاكسو سميث كلاين البريطاني، أنهما سيتلقيان 2,1 مليار دولار من الولايات المتحدة لتطوير لقاحهما المشترك التجريبي ضد “كوفيد-19″، حيث سيتم تسليم 100 مليون جرعة من اللقاح حال إنتاجه.

ورحبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوروبية، الذي “يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللقاح بشروط تفضيلية، حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية حول فاعليته وغياب العوارض الجانبية”. والهدف هو “توفير إنتاج كاف للقاحات في الاتحاد الأوروبي” و”إمدادات كافية للدول الأعضاء”.