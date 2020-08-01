شباب احترفوا “تشواط الريوس” في العيد يشتكون: الحركة ناقصة بزاف هاد العام والناس ما عندهاش-فيديو

فيديو: يونس الميموني

اشتكى عدد من الشباب المحترفين لـ”شي الرؤوس” اليوم الجمعة، بطنجة، من الإقبال الضعيف عليهم بسبب جائحة كورونا.

وكشف شباب أحد أحياء عاصمة البوغاز لـ”اليوم 24″ أن هذه السنة مختلفة عن سابقتها بسبب تداعيات أزمة كورونا على الساكنة.

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وأضاف المتحدثون، أن العيد الماضي، كانوا يقومون بشي بين 50 إلى 60 رأسا للماشية، لكن هذه السنة تراجع العدد بشكل ملفت.

وأوضح الشباب أن ثمن شي رأس واحد من الماشية انخفض بين 30 و50 درهما إلى 15 درهما.