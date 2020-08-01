شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5462 إصابة و95 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 شهدت روسيا استقرارا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم "السبت" مقابل 5482 "الجمعة".

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