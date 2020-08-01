شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خليفة تعلن بدء التسجيل للعرس الجماعي السقطري والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أعلنت لجنة التنمية التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية رسمياً عن بدء التسجيل في العرس الجماعي لهذا العام.

وجاء ذلك بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. Advertisements وأكدت اللجنة أن التسجيل متاح للمواطنين السقطريين الراغبين في الزواج. وأثنت اللجنة على حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال ما يقدمه من دعم سخي لإقامة الأعراس الجماعية، وتوجيهاته بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين في الزواج من أبناء سقطرى للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى جزيرتهم الطيبة.

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