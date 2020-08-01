وفيات كورونا تحطم رقماً قياسياً لليوم الرابع توالياً في فلوريدا

السبت 1 أغسطس 2020

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي أمس الجمعة.



وعلى الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة تأخذ طريقها حاليا نحو الانخفاض، فإن الولاية ما زالت تسجل حوالي 5300 حالة إصابة جديدة، على الرغم من أن هذا الرقم يقل بمقدار النصف عن مستويات الذروة والارتفاعات القصوى التى تم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة.

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وتجنبت الولاية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، وقوع خسائر كبيرة في الأرواح إلى حد كبير في وقت سابق من فترات تفشى الوباء. ومع ذلك أصبحت الولاية مؤخرا بؤرة تفشى كبيرة، حيث سجلت أكثر من 6840 حالة وفاة و 470 ألف حالة إصابة. وتم تسجيل حوالى ثلث حالات الإصابة هذه فقط قبل يونيو.

وسجلت الولايات المتحدة بأسرها أكثر من 150 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وأكثر من 5ر4 مليون حالة إصابة مؤكدة، مع ما يقرب من مليونى حالة في شهر يوليو وحده، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.