رئيس البرلمان العراقي يدعو لانتخابات مبكرة

السبت 1 أغسطس 2020

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى انتخابات مبكرة بحضور رؤساء" الجمهورية والوزراء والبرلمان".



وقال رئيس مجلس النواب العراقي، في تغريدة عبر تويتر، إنه يجب تنفيذ المادة 64 من الدستور لإجراء انتخابات مبكرة، وهي أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتتضمن المادة 64 من الدستور أيضا، دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات عامة خلال 60 يوما، بعد حل مجلس النواب.

وتابع: "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات بسبب الأزمات .

وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

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وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة الحماية، والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، وطالب مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس البلاد حتى يصدق عليه.

وقال الكاظمي، في كلمة له:" نعد حاليا لانتخابات نزيهة وعادلة لتشكيل مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته".

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات النيابية المبكرة.

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وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بيانا حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، جاء فيه أن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية".

وأضافت بلاسخارت أن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل".