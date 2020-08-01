الرئيس الامريكي يتحدى حاكمة "أوريجون" ويبقي الشرطة الفيدرالية ببورتلاند

السبت 1 أغسطس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون في تحدٍ للحاكمة كيت براون الحاكمة الديمقراطية.



وربط الرئيس الأمريكي قرار الإبقاء على الشرطة الفيدرالية بانتهاء مسؤولي إنفاذ القانون المحليين من "تطهير المدينة من الفوضويين ومثيري الشغب".

وكتب ترامب في تغريدة في وقت متأخر من الجمعة: "الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل".

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ومنذ وصول عناصر الشرطة الفيدرالية إلى بورتلاند، تصاعد التوتر في التظاهرات المناهضة للعنصرية التي يجري تنظيمها منذ شهرين، وأصبحت الصدامات أمراً اعتيادياً كل ليلة في محيط المحكمة الفيدرالية.

وأعلنت كيت براون الحاكمة الديمقراطية لولاية أوريجون (شمال غرب الولايات المتحدة) أن الحكومة الفيدرالية وافقت على طلبها سحب عناصر شرطتها، موضحة أن هذه العملية ستبدأ الخميس 30 يوليو/تموز، بدون تحديد موعد نهائي.

وأثارت وفاة الأمريكي ذي البشرة السمراء جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو/أيار مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية.

وتراجعت حدة المظاهرات بشكل كبير، لكنها لم تتوقف بالكامل في بعض المناطق، كما بورتلاند التي تعدّ يسارية.