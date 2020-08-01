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السعودية والبحرين تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 أغسطس 2020

أكد وزيرا خارجية السعودية والبحرين، أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودي، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

 

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وبحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام.

 

 

وأشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية.

 

وأثنى على جهود الرياض للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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