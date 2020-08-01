شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 57 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند اليوم، 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و697 ألفًا و54 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 764 حالة وفاة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 36 ألفًا و511 حالة.

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