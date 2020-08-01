شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تبدأ إجراء فحص كورونا مجانية للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ الحكومة الألمانية في إجراء اختبار مجاني لفيروس كورونا للمسافرين العائدين إلى ألمانيا. ويمكن إجراء الاختبارات لجميع المسافرين العائدين دون ظهور أي أعراض للمرض عليهم في غضون 72 ساعة من وصولهم إلى ألمانيا، على سبيل المثال في مراكز اختبار في المطارات ولدى السلطات الصحية المحلية وعيادات أطباء.

وسيجري دفع تكاليف الاختبارات مبدئيا بواسطة شركات التأمين الصحي القانونية. وستتولى الحكومة الاتحادية بعد ذلك تغطية التكاليف بمخصصات أعلى، تم تحديدها بالفعل.