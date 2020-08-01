شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تؤيد جدار ترامب العازل مع المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب وسمحت في يوليو الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.
وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.
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