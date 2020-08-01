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المحكمة العليا تؤيد جدار ترامب العازل مع المكسيك

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة طلبا من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونجرس على تخصيصه لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون).

وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب وسمحت في يوليو الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.

وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.

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