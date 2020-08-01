"العليا" الأمريكية تطيح بآمال معارضي "جدار المكسيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتكاسة جديدة مُني بها رافضو بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا من جماعتين بوقف البناء.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة طلبا من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونجرس على تخصيصه لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب وسمحت في يوليو/تموز الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.
وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.
وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة وتُعرف باسم سيرا كلب. وتدافع الأخرى وتُعرف باسم ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية عمن يعيشون في المناطق الحدودية.
وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.
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