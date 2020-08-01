شكرا لقرائتكم تركيا تقصف منطقة قريبة من دهوك شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت مقاتلات تركية، ليل الجمعة، غارتين جويتين في محيط قرية كربلي، شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأشار مسؤول محلي إلى صعوبة معرفة حجم الخسائر الناتجة عن القصف التركي، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وكثّفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، كما توغّلت قواتها البرية منذ منتصف يونيو الماضي، ما خلّف خسائر بشرية ومادية.

غارات تركية سابقة على محافطة دهوك "أرشيفية"

وقال مدير ناحية مانكيشك افاد مشتاق لوكالة "شفق نيوز"، إن "الطائرات التركية شنت غارتين جويتين متعاقبتين مساء اليوم على وادي شكفتكي في محيط قرية كربلي التابعة لناحية مانكيش شمالي محافظة دهوك".

Advertisements

وأضاف أنه "من الصعب معرفة حجم الخسائر بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة"، مؤكداً "تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة".

وأشار مشتاق إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها الطائرات التركية محيط قرية كربلي التي تسكنها عدد من العوائل، وتبعد عن مركز المحافظة مسافة 50 كيلومترا فقط".

وتقول تركيا إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية، واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا.