انتهاكات الاحتلال: حالات اختناق في جنين واعتقال في نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات في ساعات ليل الجمعة السبت المتأخرة بين أهالي قرية زبوبا غربي جنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيّل للدموع على الشبان ووقعت القنابل الغازيّة في أكثر من مكان بحيث رقدت إحداهن بالقرب من منزل لعائلة فلسطينيّة فتسرّب الدخان الخانق إلى البيت ما أدى إلى اختناق 4 أطفال بسبب استنشاقهم الغاز.

وأفادت مصادر بأن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اندلعت مواجهات على إثرها".

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت المواطن إسلام القدح، عقب مداهمة منزله.