شكرا لقرائتكم خبر عن 955 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 955 حالة لتصبح 209653 حالة. وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.

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