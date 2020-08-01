أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق رواتب الدوائر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة ميسان.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب مديرية شرطة ميسان ومديرية الدفاع المدني ومديرية المرور العامة و الجنسية والجوازات و اللواء العاشر حرس الحدود في المحافظة".



وأضاف المكتب في بيانه، أنه "بإمكان المنتسبين تسلم رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين: إطلاق رواتب الدوائر الأمنية التابعة للداخلية في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.