أميركا في الصدارة.. آخر أرقام فايروس كورونا حول العالم

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز"، بأن أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 674935 شخصا توفوا جراء الفايروس. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر الماضي، وفقاً للإحصاء. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 152429 وفاة وأربعة ملايين و510793 إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 91263 وفاة ومليونين و610102 إصابة.

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