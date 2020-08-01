مصرع سبعة أشخاص بينهم نائب أميركي جراء تصادم طائرين في الاسكا

من جانبها، قالت قوات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.



وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقاً في الحادث.