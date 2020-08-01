مصرع سبعة أشخاص بينهم نائب أميركي جراء تصادم طائرين في الاسكا

أفاد مسؤولون في ولاية الاسكا الأميركية لـ"رويترز"، بأن سبعة أشخاص من بينهم النائب الأميركي جاري كنوب لقوا مصرعهم نتيجة تصادم بين طائرتين في الجو في مدينة أنكوريدغ.
من جانبها، قالت قوات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.
وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.
وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقاً في الحادث.
وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.
وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقاً في الحادث.
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