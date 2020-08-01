شابة تعود للحياة بعد توقف قلبها لعدة أيام

وبدأت مشكلات القلب عند الفتاة بسبب عدم النوم عدة ليال، إضافة إلى إصابتها بالبرد قبل أيام من نقلها إلى المستشفى، جراء التهاب عضلة القلب، الذي يتطور بسرعة وفي لحظة توقف قلبها عن النبض.
وقال أحد الأطباء المعالجين لها: "كانت المريضة تعاني قلة النوم، ما أدى إلى إضعاف جهاز المناعة في جسمها بشكل كبير. وقد أصيبت بالبرد منذ أيام قليلة، ما أدى إلى التهاب عضلة القلب الذي أدى مباشرة إلى صدمة قلبية".
وعلى الفور، قرر الأطباء ربط المريضة بجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO، لتحسين عملية التنفس وتنشيط القلب.
وبفضل علاج "الأكسجة الغشائية" في الوقت المناسب، استعادت وعيها وقدرتها على التحدُّث مع الأشخاص من حولها.
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