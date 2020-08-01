ترامب يعتزم حظر تطبيق 'تيك توك'

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه حظر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة صينية "تيك توك" (TikTok) من العمل في الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين أثناء عودته من تامبا بفلوريدا، أمس الجمعة، إنه يعتزم اتخاذ إجراء ضد تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في أقرب وقت ممكن، يوم السبت، بحسب "روسيا اليوم".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكنه استخدام قوى اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "ByteDance" الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكنه استخدام قوى اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "ByteDance" الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.
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