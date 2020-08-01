9 قتلى في اشتباكات بين الجيش وإرهابيين جنوبي الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفلبيني، اليوم السبت، مقتل ستة إرهابيين مشتبه بهم وثلاثة جنود في اشتباك بجنوبي البلاد.

وأوضح الجيش أن ثلاثة جنود أصيبوا خلال الاشتباك الذي وقع الجمعة في بلدة باتيكول بجزيرة جولو على بعد 1000 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، حسبما قال الميجور ارفين انسيناس المتحدث باسم الجيش في الجزيرة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات كانت في دورية أمنية عندما تعرضت لإطلاق للنار من عدد غير محدد من المشتبه في انتمائهم إلى جماعة أبوسياف الإرهابية.

وأضاف أن المسلحين فروا بعد اشتباك استمر 40 دقيقة، وتم إرسال قوات لمطاردتهم.

وجماعة أبوسياف هي أكثر التنظيمات الإرهابية عنفا في الفلبين، وتقف بحسب اعتقاد واسع خلف أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد.