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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 92 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت دولة الإمارات أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي، خلال أزمة كورونا
حيث أرسلت دولة الإمارات امس طائرة مساعدات على متنها 60 طنا من الإمدادات الطبية و أجهزة الفحص إلى تركمانستان و ذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي و تعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
و قال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في عشق آباد : " إن دولة الإمارات و تركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم و رعاية قيادتي البلدين الصديقين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها و تنميتها في المجالات التنموية كافة و بما يحقق المصالح المشتركة".
و أضاف : " تأمل دولة الإمارات في أن تساهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية و التمريضية في تركمانستان و توفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".
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