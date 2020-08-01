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4 جزاءات تأديبية لشاغلى الوظائف القيادية بالحكومة.. أبرزها إنهاء الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية. ونص القانون على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:

1الإنذار.

2الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.

3الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيــن.

5الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7الإحالة إلى المعاش.

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8الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هى:

1التنبيه.

2اللوم.

3الإحالة إلى المعاش.

4الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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