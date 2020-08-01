شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جزاءات تأديبية لشاغلى الوظائف القيادية بالحكومة.. أبرزها إنهاء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية. ونص القانون على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:

1. الإنذار.

2. الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.

3. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيــن.

5. الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6. الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7. الإحالة إلى المعاش.

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8. الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هى:

1. التنبيه.

2. اللوم.

3. الإحالة إلى المعاش.

4. الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.