شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط يجب توافرها فى مندوب المجتمع المدنى لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى قراراها رقم 40 لسنة 2020 بشأن منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات.

ونصت المادة الثامنة على أنه يشترط فى مندوب متابعة الانتخابات والاستفتاءات المرشح من قبل الجهة التى تم قيدها ما يأتى:

أين يكون محمود السيرة حسن السمعة. ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المرشحين داخل جمهورية مصر العربية. إلا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن ثمانية عشر عاما أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على موقع الهيئة.

واشترطت المادة الخامسة عشرة على أن تقتصر متابعة الانتخابات والاستفتاءات على المصرح لهم من قبل الهيئة ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة حمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب ويكون دخول اللجان بناء على أذن من رئيس اللجنة وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز و لرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تحديد مدة تواجد المتابعين وعددهم داخل اللجان تفاديا لازدحامها أو عرقلة عملها وأن يراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن وفي حالة ارتكاب المتابع أي مخالفة يحرر رئيس اللجنة الفرعية مذكرة بها تسلم رفق أوراق العملية الانتخابية للجنة العامة لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.