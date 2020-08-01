المكسيك تتجاوز بريطانيا في عدد وفيات فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، إن العدد الرسمي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك ارتفع إلى 46688 وفاة.

وسجلت المكسيك رقما قياسيا بلغ 8458 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة لتتخطى عدد الوفيات في بريطانيا الذي بلغ 46119 وفاة. وبذلك تحتل المكسيك المركز الثالث في حصيلة الوفيات جراء الفيروس بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

ولا يقل العدد الرسمي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في المكسيك عن 424637 وفقا للسلطات الصحية المكسيكية.

وتحتل المكسيك المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم اختبار عدد قليل نسبيا من الأشخاص هناك.​