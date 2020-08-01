فنزويلا تكشف عن إقامة مستشفى للمرضي بفيروس كورونا في ملعب رياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس-(د ب أ):

كشف الرئيس الفنزويلي، النقاب عن مئات من أسرة المستشفيات التي أقيمت داخل ملعب رياضي في العاصمة كاراكاس في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لموجة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الرئيس نيكولاس مادورو على شاشة التلفزيون الحكومي للتباهي بالمجمع يوم الجمعة حيث حث الفنزويليين على التوقف عن إقامة الحفلات وغسل أيديهم لمنع انتشار الفيروس.

وامتلأ الملعب الرياضي من الداخل بالأسرة وفي الخارج، توجد أسرة إضافية في عشرات الخيام التي أقيمت في ساحة انتظار السيارات. وقدم فريق طبي كوبي علم بلادهم قائلاً إنهم مستعدون.

وسجلت فنزويلا 164 حالة وفاة حتى الآن، من بين أكثر من 18 ألف إصابة مؤكدة. وتم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي على الإطلاق يوم الجمعة وهو 715 حالة إصابة جديدة.