عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 153 ألفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاودت وفيات كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع، لليوم الرابع على التوالي، وسجّلت أكثر من 1440 وفاة، الجمعة، بينما وصل عدد الوفيات في دولة كولومبيا إلى 10 آلاف وفاة.

وهذا رابع يوم على التّوالي تُسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتّحدة التي تُعدّ المتضرّر الأوّل جرّاء الفيروس في العالم، باتت تسجّل ما مجموعه 153,268 وفاة، كذلك، سجّلت البلاد 69,160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركيّة منذ بداية الوباء أكثر من 4,5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتّحدة الارتفاع منذ نهاية حزيران/يونيو، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سُجّلت الجمعة 257 وفاة جديدة جرّاء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.

كولومبيا: ارتفاع الإصابات رغم الحجر

وفي كولومبيا بأميركا اللاتينيّة، أعلنت وزارة الصحّة عن تجاوز عدد الوفيات جراء كورونا العشرة آلاف وفاة.

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وبحسب التقرير اليومي للوزارة، سُجّلت 295 وفاة و9488 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10,105 والإصابات إلى 295508.

وأمرت الحكومة بفرض حجْر في كولومبيا منذ 25 آذار/مارس حتّى 30 آب/أغسطس، غير أنّ هذا الإجراء يشتمل على عددٍ متزايد من الاستثناءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من الحجْر.

وبتسجيلها 39 في المئة من الإصابات الجديدة البالغ عددها 9488 الجمعة، لا تزال العاصمة بوغوتا مركز الوباء في كولومبيا. وتتوقّع البلدية أن يصل الوباء إلى ذروته في آب/أغسطس.

وفي محاولة لتجنّب انهيار نظام العناية المركّزة في المستشفيات، أمرت رئيس بلديّة بوغوتا كلوديا لوبيز بتمديد إجراءات الحجر الصارمة في العديد من مناطق العاصمة ومحيطها ابتداءً من الجمعة ولمدّة ستّة أيّام. ويشمل هذا الإجراء 5,4 ملايين من السكّان.

في شمال غربي البلاد، باتت أنتيوكيا التي ظلّت نسبيًّا بمنأى عن الفيروس على مدى أشهر، المنطقة الثانية في البلاد لناحية عدد الإصابات، وذلك بتسجيلها نحو 22 في المئة من الإصابات الجديدة التي تمّ إحصاؤها الجمعة.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي الدولة الرابعة الأكثر تضرّرًا في أميركا الجنوبيّة لناحية الوفيات والإصابات بكوفيد-19.