طقس العيد: انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ، اليوم، السبت، أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتستمرّ موجة الحرّ، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيًا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.
بينما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيًا، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.
وبعد غدٍ، الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيًا، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.
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