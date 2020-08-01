من أجواء فلوريدا.. ترامب يحظر "تيك توك" ويغرد بشأن "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحظر استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسس عبره لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إنّه "في ما يخص "تيك توك"، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة بداية من السبت".

ويواجه تطبيق "تيك توك" ضغوطا متزايدة في واشنطن، في ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن القومي.



ورفعت صفقة الاستحواذ المحتملة على تطبيق تيك توك الشهير قيمته السوقية إلى أكثر من 50 مليار دولار، حسب تقديرات مستثمري مجموعة بايت دانس الأمريكية الذين يسعون إلى الاستحواذ على تطبيق الوسائط الاجتماعية "تيك توك".

وينمو تيك توك بسرعة حيث يحصل على المزيد من السيولة من الإعلانات، ويتوقع فريق إدارته تحقيقه إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2021.

لقاح تجريبي

من جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي، خلال تغريدة عبر تويتر ، أن سبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده هو إجراء عدد كبير من الفحوصات.

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وفي ذلك السياق، قالت إدارة ترامب إن شركتي أدوية كبيريتين ستزودان الحكومة الأمريكية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المقبلة.

وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 500 مليون جرعة أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.

وتوقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن يتوفى في المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس آب متوقعة أن يزداد عدد حالات الوفاة بشكل أسرع في ألاباما وكنتاكي ونيوجيري وبويرتوريكو وتنيسي وولاية واشنطن.

وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو أيار.

وأعلنت أربع ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.