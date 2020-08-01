ترمب سيمنع تطبيق "تيك توك" الصيني

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنّه سيحظر استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة.

وقال ترمب للصحافيّين على متن الطائرة الرئاسيّة "اير فورس وان"، إنّه "في ما يخصّ تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة".

يُحقّق تطبيق "تيك توك" رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى. وتعود ملكيّته إلى مجموعة "بايت دانس" الصينيّة ويقرب عدد مستخدميه من المليار حول العالم.

في يوليو، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إنّه يتوقّع أن يتّخذ الرئيس الأميركي "إجراءً قويًا" ضدّ تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيَّيْن، في ظلّ عودة التوتّر بين الولايات المتّحدة والصين.

وصرّح بيتر نافارو لشبكة فوكس نيوز إنّه يتوقّع "إجراءً قويًا" من ترمب ضدّ هذين التطبيقين اللذين زعم أنّهما يرسلان كلّ البيانات "إلى خوادم في الصين، مباشرةً إلى الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني والوكالات (الرسمية) التي تريد سرقة ممتلكاتنا الفكريّة".