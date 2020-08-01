تعرف على حصيلة أتعاب المحاماة الملزمة على خاسر الدعوى القضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حصيلة أتعاب المحاماة لمن خسر الدعوى القضائية وتوجيه الأتعاب لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية. ونصت المادة 187، أنه على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى: 1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية. 2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية. 3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى. 4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. Advertisements وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى: 1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة. 2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات. 3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى. ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

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