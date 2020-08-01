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الصين تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في 31 يوليو تموز بتراجع كبير عن 127 حالة تم تسجيلها قبل يوم.
وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 31 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وسجلت الصين 23 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض ارتفاعا من 11 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84337 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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