شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جرعة من لقاح كورونا .. أمريكا تبرم اتفاق مع شركتي أدوية والان نبدء بالتفاصيل
وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 500 مليون جرعة أخرى.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.
وطبقا لإحصاء لرويترز فقد أصاب فيروس كورونا 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 152 ألف أمريكي.
وتوقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن يتوفى في المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس آب متوقعة أن يزداد عدد حالات الوفاة بشكل أسرع في ألاباما وكنتاكي ونيوجيري وبويرتوريكو وتنيسي وولاية واشنطن.
وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو أيار. وشهدت ولاية انديانا المجاورة في الغرب الأوسط زيادة بلغت 901 في حالات الإصابة الجديدة.
وأعلنت أربع ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.
وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.
ويرتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أوائل يونيو حزيران. وتوفي أمريكي كل دقيقة تقريبا بسبب كوفيد-19 يوم الأربعاء.
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