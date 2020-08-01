شكرا لقرائتكم خبر عن تحتل المركز الثالث عالميا ... وفيات كورونا في المكسيك ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 46688 حالة يوم الجمعة لتحتل المكسيك المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة جراء تلك الجائحة على مستوى العالم متفوقة على بريطانيا طبقا لإحصاء لرويترز. وسجلت وزارة الصحة 8458 حالة إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية إضافة إلى 688 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة