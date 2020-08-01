شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عطل فني ... تأجيل إطلاق أول صاروخ أريان والان نبدء بالتفاصيل

تم تأجيل إطلاق الصاروخ "أريان 5" من مركز "كورو" الفضائي في جويانا الفرنسية وعلى متنه ثلاث حمولات مساء الجمعة بسبب مشكلة فنية.

وقالت شركة "أريان سبيس" الأوروبية قال في بيان "تم إيقاف المرحلة الأخيرة من عمليات تحضير إطلاق الرحلة أريان 253 قبل الإقلاع بسبب سلوك غير متوقع من مستشعر واحد لخزان الهيدروجين السائل الخاص بمرحلة

التبريد الرئيسية".

وسيكون الإطلاق هو الخامس هذا العام والأول منذ توقف عمليات الإطلاق بمركز "كورو" الفضائي بأمريكا الجنوبية في منتصف مارس بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتتكون حمولة الصاروخ من قمرين صناعيين للاتصالات، أحدهما لشركة "إنتلسات" والآخر لشركة "ماكسمار" وشركة نظام البث الفضائي (بي-سات)