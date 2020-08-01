شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب رياضي يمتلئ بأسرة المستشفيات لمكافحة كورونا في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
الوقت الذي تستعد فيه حكومته لموجة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد19-).
وظهر الرئيس نيكولاس مادورو على شاشة التلفزيون الحكومي للتباهي بالمجمع المحول يوم الجمعة حيث حث الفنزويليين على التوقف عن إقامة الحفلات وغسل أيديهم لمنع انتشار الفيروس.
وامتلأ الملعب الرياضي من الداخل بالأسرة. وفي الخارج، توجد أسرة إضافية في عشرات الخيام التي أقيمت في ساحة انتظار السيارات. وقدم فريق طبيي كوبي علم بلادهم قائلاً إنهم مستعدون.
وسجلت فنزويلا 164 حالة وفاة حتى الآن، من بين أكثر من 18 ألف إصابة
مؤكدة. وتم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي على الإطلاق يوم الجمعة وهو 715
حالة إصابة جديدة.
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